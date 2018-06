Kosovo: presidente parlamento Veseli, accordo con Serbia non sarà un nuovo compromesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio del dialogo con la Serbia sulla normalizzazione dei rapporti e la liberalizzazione dei visti nell'Ue sono al momento le due priorità nel percorso di integrazione europea del Kosovo. Il presidente del parlamento Veseli ha invitato ieri i giovani del paese a non abbandonare il Kosovo dopo la liberalizzazione dei visti da parte dell'Unione europea. "Ci aspettiamo la liberalizzazione dei visti molto presto, ma quello di cui dobbiamo essere certi è che riusciremo a tenere i nostri giovani qua e che creeremo per loro prospettive in patria", ha dichiarato Veseli citato dal quotidiano "Zeri". Il presidente del parlamento di Pristina è impegnato in un tour diplomatico per le capitali europee, con lo scopo di fare "lobbying" in favore di una decisione che porti alla liberalizzazione dei visti da parte dell'Ue; recentemente Veseli è stato per tali motivi in Francia. Anche il ministro degli Esteri Behjget Pacolli si è recato in missione in Austria per assicurare il sostegno di Vienna nel processo di liberalizzazione dei visti. (segue) (Kop)