Kosovo: "Koha Ditore", ministero Esteri chiarisca numero effettivo di paesi che riconoscono indipendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Liberia ha ritirato il proprio riconoscimento dell'indipendenza dello stato del Kosovo", ha annunciato in precedenza il ministro degli Esteri della Serbia, in una conferenza stampa straordinaria tenutasi a Belgrado. Il ministro degli Esteri liberiano, secondo quanto spiegato da Dacic, ha consegnato nei giorni scorsi una nota al capo della diplomazia di Belgrado per informare della decisione presa dalle autorità del suo paese. Il ministro serbo ha osservato che la decisione della Liberia "è molto importante per la Serbia", perché dimostra che il processo e il dialogo sono ancora in corso. Nella nota viene precisato che la decisione della Liberia resterà in vigore fino alla fine dei negoziati sotto la mediazione dell'Ue sulla normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. (segue) (Kop)