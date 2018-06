Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, dieci Stati stanno riconsiderando posizione su indipendenza Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri di Pristina Behgjet Pacolli tramite il proprio profilo Facebook, l'Assemblea generale dell'Interpol dovrà ora votare per l'ingresso di Pristina nella riunione in programma per novembre 2018. "L'adesione della Repubblica del Kosovo nell'Interpol non rappresenta una minaccia per nessuno", ha dichiarato Pacolli parlando invece di un contributo "alla lotta globale contro il crimine organizzato, l'estremismo violente e altre attività criminali". (segue) (Seb)