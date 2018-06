Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, dieci Stati stanno riconsiderando posizione su indipendenza Pristina (3)

- Rispetto all'adesione del Kosovo all'Interpol, nei giorni scorsi il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha dichiarato che il paese deve entrare a far parte dell'organizzazione in tempi brevi. "Qualunque paese che combatte la criminalità organizzata internazionale aiuterà il Kosovo ad aderire all'Interpol, e questo è il momento in cui questo lavoro dovrebbe essere deciso. Tutti i paesi hanno chiesto l'adesione del Kosovo all'Interpol per combattere il crimine internazionale che costituisce una pericolosa minaccia", ha affermato Haradinaj. (segue) (Seb)