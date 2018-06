Albania: riviste tariffe pedaggio autostrada verso Kosovo, Stato rimborserà a concessionario 1,6 milioni di euro l'anno

- Le autorità albanesi hanno presentato oggi le nuove tariffe di pedaggio che dovrebbero essere applicate sull'autostrada che collega il paese con il Kosovo. Tali tariffe dovrebbero costare al budget dello stato 1,6 milioni di euro all'anno, in forma di sovvenzione a favore della ditta che ha ottenuto la concessione per la manutenzione e la gestione della tratta. Lo scorso 31 marzo, gli abitanti dell'area attraversata dall'autostrada hanno protestato contro la tariffa da 5 euro per le autovetture. La protesta è degenerata in scontri con la polizia, mentre sono stati dati alle fiamme i caselli autostradali. Il governo è stato costretto a chiedere scusa per non aver condotto delle consultazioni pubbliche prima dell'introduzione del pedaggio, ed ha avviato un processo di negoziati con la società che gestisce l'autostrada, per le nuove tariffe da applicare per gli abitanti della zona. (segue) (Alt)