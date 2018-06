Albania: riviste tariffe pedaggio autostrada verso Kosovo, Stato rimborserà a concessionario 1,6 milioni di euro l'anno (2)

- La proposta del governo prevede una tariffa di 100 lek (0,80 euro) a passaggio, per un complessivo di 44 passaggi al mese, per tutte le autovetture registrate nella provincia di Kukes, attraversata dalla tratta. Lo stesso schema preferenziale sarà adottato anche per i pullman delle linee interurbane. Riduzioni previste anche per le auto delle imprese sia albanesi che quelle del Kosovo, in base alla frequenza dei viaggi. La gestione dell'autostrada è stata affidata, per un periodo di 30 anni, ad un consorzio di aziende albanesi, al quale lo Stato sarà costretto a rimborsare la revisione delle tariffe per un complessivo di 48,5 milioni di euro per tutta la durata della concessione. (Alt)