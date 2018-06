Serbia-Kosovo: presidente Vucic, domenica a Bruxelles sarà giornata "difficile"

- La giornata di domenica sarà "difficile" e la Serbia dovrà difendere la sua posizione: lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic commentando l'incontro in programma per il 24 giugno a Bruxelles con l'omologo kosovaro Hashim Thaci. Secondo Vucic, riferisce l'emittente "B92", domenica "sarà un'altra occasione per far sentire la nostra posizione; un'altra opportunità per combattere per il nostro paese e per il nostro popolo, rispettando al contempo l'altra parte e con il desiderio di raggiungere una soluzione". Il presidente serbo ha quindi affrontato il tema dell'emigrazione dei giovani che lasciano il nord del Kosovo, problema che a suo parere va affrontato favorendo lo sviluppo economico nell'area. "Abbiamo stanziato oltre 500 milioni di euro l'anno per la popolazione del Kosovo e Metohija", ha dichiarato Vucic. (segue) (Seb)