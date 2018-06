Serbia-Kosovo: Mogherini ospita incontro Vucic-Thaci per normalizzazione relazioni

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha ospitato oggi a Bruxelles l'incontro di alto livello tra i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e il presidente del Kosovo, Hashim Thaci. Lo rende noto il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Mogherini e i due presidenti hanno avuto una discussione intensa e produttiva sul quadro per un accordo per una normalizzazione onnicomprensiva delle relazioni, concordando di intensificare il lavoro nelle prossime settimane. (Beb)