Serbia-Liberia: presidente serbo Vucic ringrazia ministro Esteri liberiano per revoca riconoscimento Kosovo (3)

- Nella nota viene precisato che la decisione della Liberia resterà in vigore fino alla fine dei negoziati sotto la mediazione dell'Ue sulla normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. La Liberia, si legge ancora nella nota, aveva riconosciuto il Kosovo sulla base della conoscenza che Belgrado non era pronta a trattare con Pristina. La Liberia, si legge infine, rispetterà quanto concordato fra Belgrado e Pristina e voterà a favore della soluzione concordata in sede Onu. Prima della Liberia hanno ritirato il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo gli stati del Suriname, Sao Tome e Principe, Guinea Bissau e Burundi. La Liberia aveva riconosciuto il Kosovo il 30 maggio del 2008, pochi mesi dopo l'autoproclamazione d'indipendenza da parte di Pristina avvenuta il 17 febbraio dello stesso anno. (Seb)