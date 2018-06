Balcani: presidente bulgaro Radev a Belgrado, vera integrazione europea passa da riconciliazione con il passato (5)

- Radev ha affermato che non c'è alternativa al dialogo sul Kosovo e che la situazione deve essere risolta in modo da non ostacolare l'integrazione europea della Serbia. "Ma dobbiamo stare attenti, gli argomenti della Serbia devono essere analizzati e valutati con molta attenzione perché, se vengono ignorati, avremo una soluzione momentanea ma sarà difficilmente stabile, razionale e duratura nel tempo", ha concluso il presidente bulgaro che incontrerà il primo ministro serbo Ana Brnabic e il presidente dell'Assemblea nazionale Maja Gojkovic anche per discutere del dialogo con Pristina. (Bus)