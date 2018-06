Fyrom: ministro Interno Spasovski, adottare legislazione di qualità su protezione internazionale migranti

- L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) non può essere considerata una destinazione finale per i migranti ma un corridoio di passaggio: nonostante ciò è necessario adottare una legislazione di qualità sulla protezione internazionale. Lo ha detto il ministro dell'Interno di Skopje Oliver Spasovski citato dall'agenzia di stampa "Mia". Secondo il ministro, Skopje deve armonizzare la sua legislazione in materia con quella dell'Ue. Il ministro dell'Interno macedone ha ribadito nei giorni scorsi che Skopje è contraria ad aprire campi per i rifugiati sul proprio territorio nazionale. Dopo la riunione dei giorni scorsi a Bruxelles tra i ministri dell’Interno dei paesi dei Balcani occidentali – Albania, Montenegro, Serbia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Bosnia Erzegovina e Kosovo – e il commissario Ue per la Migrazione e gli affari interni, Dimitris Avramopoulos, Spasovski ha detto che "la Macedonia è stata chiara su questo tema". (segue) (Mas)