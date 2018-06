Kosovo: presidente parlamento Veseli, accordo con Serbia non sarà un nuovo compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli sostiene che l'accordo vincolante tra Pristina e Belgrado non deve essere "un nuovo compromesso" che "paralizzerebbe" il Kosovo e che non include alcun tipo di divisione. Parlando all'emittente "Radio Free Europe", Veseli si è detto inoltre ottimista sul fatto che i paesi membri dell'Unione europea decidano in favore della rimozione dell'obbligo dei visti per i cittadini kosovari, "che potranno muoversi liberamente come gli altri cittadini europei". Il Kosovo punta a raggiungere "un accordo legalmente vincolante" nella fase finale del dialogo con la Serbia, che partirà domenica con l'incontro a Bruxelles, ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente del Kosovo Hashim Thaci, parlando ai media in vista dell'incontro con l'omologo della Serbia Aleksandar Vucic in programma il 24 giugno su invito dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Federica Mogherini. (segue) (Kop)