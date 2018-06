Kosovo: presidente parlamento Veseli, nostri giovani devono rimanere nel paese dopo liberalizzazione visti Ue (4)

- "Le autorità del Kosovo non dovrebbero incolpare l'Unione europea per la mancanza di liberalizzazione dei visti", ha dichiarato nelle scorse settimane il relatore del Parlamento europeo per il Kosovo, Igor Soltes, durante una visita a Pristina, secondo quanto riferito dai media kosovari. “Il processo di liberalizzazione dei visti è in ritardo, ma non bisogna incolpare l'Unione europea. Il Kosovo è in ritardo da due anni e non ha completato il processo contemporaneamente all'Ucraina e alla Georgia. Al parlamento europeo, stiamo facendo del nostro meglio per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo”, ha aggiunto Soltes sottolineando che nei prossimi due mesi si potrebbero aprire grandi prospettive. “Il messaggio della Commissione europea di dare il via libera alla liberalizzazione dei visti sarà molto importante e credo che ciò avverrà entro la fine di quest'anno", ha ripreso Soltes che ha anche commentato la questione del dialogo e della normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado, evidenziando che il processo dovrebbe concludersi con un accordo accettabile per entrambe le parti. "È molto importante trovare una piattaforma accettabile per il governo e l'opposizione", ha concluso Soltes. (segue) (Kop)