Kosovo: presidente parlamento Veseli, nostri giovani devono rimanere nel paese dopo liberalizzazione visti Ue (5)

- "Entro la fine di giugno il Kosovo otterrà un rapporto positivo sulla liberalizzazione dei visti nell'Unione europea", ha detto nei giorni scorsi il vicepremier e ministro degli Esteri, Behgjet Pacolli. Il ministro kosovaro ha inoltre sottolineato come “entro fine mese” sarà nota la data esatta per la liberalizzazione dei visti, permettendo ai cittadini kosovari di circolare liberamente nei paesi europei. Come annunciato nelle settimane scorse dal vicepremier Enver Hoxhaj, il Kosovo sta percorrendo l'ultima parte del suo percorso verso la liberalizzazione dei visti nell'Ue. Hoxhaj ha osservato che il Kosovo sta "compiendo l'ultimo miglio prima di ottenere la liberalizzazione dei visti nell'area Schengen". Tale situazione, a suo parere, è stata confermata anche dagli incontri avuti a Bruxelles con il commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn, con il commissario Ue per le Politiche migratorie Dimitri Avramopoulos, e con i relatori del Parlamento europeo per il Kosovo Igor Soltes e Tanja Fajon. (segue) (Kop)