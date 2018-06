Ue: Trenta su immigrazione, abbassiamo i toni e "europeizziamo" la questione

- In politica è bene abbassare i toni per arrivare alla soluzione del problema immigrazione che è europea per questo ci batteremo anche se le posizioni al momento non convergono. Lo ha sostenuto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, intervenendo alla trasmissione "L’Intervista" su Skytg24 rispondendo ad una domanda sui recenti scambi del governo italiano con il presidente francese Emmanuel Macron, anche in vista del prossimo vertice europeo. "Vogliamo europeizzare la questione delle migrazioni, l’Europa deve farsi carico della responsabilità", ha concluso. (Rin)