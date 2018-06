Romania: presidente Iohannis, leader Psd Dragnea dovrebbe sparire dalla politica

- Il leader del Partito socialdemocratico (Psd) Liviu Dragnea dovrebbe sparire dalla vita pubblica della Romania. E' quanto affermato dal capo dello Stato romeno, Klaus Iohannis, commentando oggi a Subiu la nuova condanna disposta dalla giustizia del paese nei confronti del leader del Psd e presidente della Camera dei deputati Dragnea. Il presidente romeno ha detto di ritenere che Dragnea "dovrebbe ritirarsi dalla vita politica una volta per tutte" ed a suo modo di vedere, "dopo la seconda condanna, dovrebbe sparire dalla vita pubblica della Romania". "Questo è ciò che sarebbe accaduto in qualsiasi altro paese al mondo, persino in una democrazia in via di formazione", ha dichiarato Iohannis attaccando anche il partito Psd, schieramento leader della coalizione di governo a Bucarest, per "non comprendere che dovrebbero mandare Dragnea a casa". "E ora ci troviamo in una fase del tutto inappropriata e sfortunata in cui un intero partito, il più grande in Romania, si sta trasformando in un gruppo di pressione o una lobby per un criminale", ha affermato il presidente romeno. (segue) (Rob)