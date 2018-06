Kosovo: presidente parlamento Veseli, nostri giovani devono rimanere nel paese dopo liberalizzazione visti Ue (3)

- La Commissione europea dovrebbe pubblicare il 28 giugno il rapporto sul rispetto dei criteri per la liberalizzazione dei visti da parte del Kosovo. Lo ha annunciato nei giorni scorsi la stampa di Pristina citando dichiarazioni da parte del ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli. I rappresentanti del governo kosovaro si dicono convinti che dall'Ue arriverà "luce verde" sulla liberalizzazione dei visti nell'area Schengen. Il presidente dell'Assemblea nazionale kosovara Veseli ha incontrato nei giorni scorsi a Bruxelles il relatore del Parlamento europeo per il Kosovo, Tanja Fajon. Veseli ha ribadito nel colloquio la determinazione di Pristina nel procedere con l'integrazione europea, a cominciare dalla prossima liberalizzazione dei visiti nell'area Schengen per i cittadini kosovari. Veseli ha elogiato "il lavoro positivo" fatto da Fajon per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo: "Siamo quasi nella fase finale", ha detto spiegando che "tutte le condizione tecniche sono state adempiute". Fajon, da parte sua, ha riconosciuto i progressi di Pristina auspicando che la decisione finale sulla liberalizzazione dei visti possa essere presa dall'Ue entro la fine dell'anno. (segue) (Kop)