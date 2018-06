Kosovo: presidente parlamento Veseli, nostri giovani devono rimanere nel paese dopo liberalizzazione visti Ue (6)

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha incontrato in precedenza il vice presidente del Parlamento europeo Rainer Wieland, l'ambasciatore tedesco in Kosovo Christian Heldt e il rappresentante della fondazione Konrad Adenauer in Kosovo Johannes Rey. Tema dell'incontro, secondo quanto riferisce l'agenzia kosovara "Rtk", la liberalizzazione dei visti per i cittadini di Pristina. "Il Kosovo è impegnato sulla strada dell'integrazione europea ed atlantica. I nostri cittadini meritano di muoversi liberamente nei paesi dell'Ue", ha detto Haradinaj, "e ci aspettiamo di ricevere il prima possibile novità sulla liberalizzazione dei visti". Il primo ministro ha informato Wieland circa gli impegni assunti per adempiere gli obblighi dell'agenda europea sul terreno dello stato di diritto, delle riforme dell'amministrazione, delle politiche regionali e di vicinato e dello sviluppo economico. Circa la cooperazione economica con la Germania Haradinaj ha dichiarato: "Possediamo le risorse adeguate, adatte agli investitori tedeschi, e ora è il momento di mettere in atto progetti concreti". (segue) (Kop)