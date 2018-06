Kosovo: "Koha Ditore", ministero Esteri chiarisca numero effettivo di paesi che riconoscono indipendenza (4)

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto ieri il ministro liberiano degli Esteri, Gbehzohngar Milton Findley, in visita a Belgrado. Secondo un comunicato della presidenza serba della Repubblica, Vucic ha ringraziato il ministro per la decisione del suo paese di revocare il riconoscimento del Kosovo come stato indipendente. Vucic ha poi auspicato che, nonostante la distanza geografica, la Serbia e la Liberia possano sviluppare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori. Vucic ha poi consegnato al ministro una lettera indirizzata al capo dello stato liberiano contenente l'invito a compiere una visita in Serbia, affinché i due paesi possano aprire una nuova pagina delle proprie relazioni. (Kop)