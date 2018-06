Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, dieci Stati stanno riconsiderando posizione su indipendenza Pristina

- Almeno dieci Stati stanno attualmente riconsiderando la loro posizione riguardo il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Belgrado, Ivica Dacic, parlando al quotidiano "Vecernje Novosti". "Abbiamo ragioni di credere che il numero dei riconoscimenti vada sotto il numero di 100, e così il Kosovo può solo sognare di diventare parte delle organizzazioni internazionali", ha dichiarato Dacic. Il capo della diplomazia di Belgrado ha inoltre indicato come prioritaria la necessità di assicurare che Pristina non venga ammessa nell'Interpol, organizzazione a cui il Kosovo intendere aderire nel corso dell'Assemblea generale in programma a novembre. Il ministero degli Esteri di Pristina sostiene che 116 paesi hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, continuando ad includere nell'elenco anche la Guinea Bissau e la Liberia, paesi che secondo Belgrado hanno recentemente revocato il riconoscimento. (segue) (Seb)