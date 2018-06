I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: "Koha Ditore", ministero Esteri chiarisca numero effettivo di paesi che riconoscono indipendenza - Il fatto che il ministero degli Esteri kosovaro non sia riuscito a presentare una nota verbale da parte dei paesi che hanno riconosciuto l'indipendenza di Pristina può mettere in dubbio il numero effettivo dei riconoscimenti. E' quanto sostiene un editoriale del quotidiano kosovaro "Koha Ditore", facendo seguito alle polemica emersa tra Pristina e Belgrado attorno alla presunta revoca del riconoscimento del Kosovo da parte della Liberia. Il ministero degli Esteri di Pristina continua a sostenere che 116 paesi hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, continuando ad includere nell'elenco anche laGuinea Bissau e la Liberia, paesi che secondo Belgrado hanno revocato il riconoscimento. Il ministro degli Esteri del Kosovo Behgjet Pacolli ha smentito nei giorni scorsi la notizia diffusa da Belgrado secondo cui la Liberia avrebbe ritirato il riconoscimento dell'indipendenza di Pristina. Pacolli ha detto di aver avuto rassicurazioni in tale senso dal governo della Liberia e ha accusato il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic di diffondere "fake news". (segue) (Res)