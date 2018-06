Brasile: presidente Corte suprema critica la demonizzazione della politica e il numero eccessivo di partiti

- La presidente della Corte suprema del Brasile (Stf), Carmen Lúcia, ha criticato la "demonizzazione" della politica, sottolineando la necessità per i brasiliani di agire eticamente nella loro vita quotidiana. "Demonizzare la politica non significa che non ci ritroveremo con il caos in diversi momenti futuri", ha detto la giudice parlando al secondo Congresso di diritto elettorale a Brasilia. La Lucia ha anche commentato il numero "eccessivo" di partiti politici in Brasile e la mancanza di obiettività nei loro programmi. "Oggi viviamo in una situazione particolarmente grave in cui la maggior parte delle persone trova negativo tutto quello che ci troviamo davanti, dalla coda alla macelleria fino al governo, e ha il diritto di trovarlo negativo. Ma chi supera la fila della macelleria o chi corrompe un pubblico ufficiale deve essere punito. Dobbiamo impegnarci tutti per l'etica", ha affermato la presidente della Corte suprema. (segue) (Brb)