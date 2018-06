Serbia: premier Brnabic, comunità internazionale non sa abbastanza delle sofferenze dei serbi in Kosovo

- La comunità internazionale non conosce a sufficienza la condizione di sofferenza dei serbi che vivono in Kosovo: lo ha detto la premier della Serbia, Ana Brnabic, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Brnabic ha fatto riferimento "al numero sempre maggiore" di incidenti e attacchi rivolti contro la popolazione serba. "Cercherò di mandare nei prossimi giorni ancora un forte messaggio riguardo a questo, per dare un quadro reale di quello che oggigiorno accade in Kosovo", ha detto Brnabic parlando con i giornalisti nella località serba di Smederevo. La premier ha poi aggiunto che solo a maggio sono stati registrati 14 attacchi. "Ho detto in qualche dichiarazione nei giorni precedenti che se ciò significa che la soluzione per il Kosovo è quella di buttare fuori tutti i serbi dal Kosovo, allora questo non sarà permesso in nessun caso dalla Repubblica di Serbia. E mi aspetto che la comunità internazionale lo capisca", ha inoltre osservato. (segue) (Seb)