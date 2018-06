Kosovo: Beqiri (Ldk), posizione su ruolo di Thaci nel dialogo con Serbia non è cambiata

- Il vice segretario della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Ismet Beqiri, ha dichiarato che il suo partito non ha cambiato la sua posizione di opposizione al presidente Hashim Thaci che guida il dialogo per la normalizzazione delle relazioni con la Serbia. Il commento di Beqiri, come rilevato dal quotidiano "Kosova Sot", arriva dopo l'invito di Thaci all'opposizione ad una collaborazione positiva, come fece lo stesso capo di Stato quando i negoziati sullo status del Kosovo, furono guidati dal defunto presidente Ibrahim Rugova. "Il presidente Thaci deve essere consapevole del fatto che abbiamo a che fare con diversi contesti temporali ed è ben noto quanto il presidente Rugova abbia fatto per questo paese", ha affermato Beqiri. (segue) (Kop)