Serbia: premier Brnabic, comunità internazionale non sa abbastanza delle sofferenze dei serbi in Kosovo (3)

- "Il Kosovo era Serbia. Punto. Adesso dobbiamo trovare un compromesso. La Serbia non riconoscerà mai un Kosovo indipendente, questo non sarebbe un compromesso. Ma se insistessimo ancora sul fatto che il Kosovo appartiene alla Serbia, un compromesso non sarebbe possibile", ha detto la premier aggiungendo che prima di tutto occorre attuare l'Accordo di Bruxelles del 2013 sulla normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina, ma che la parte kosovara finora non ha neppure iniziato a realizzare la comunità autonoma di municipi a maggioranza serba come previsto da tale documento. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha intanto ieri confermato che domenica prossima avrà un incontro a Bruxelles con il presidente kosovaro Hashim Thaci. (segue) (Seb)