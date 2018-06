Kosovo: commissario Ue Avramopoulos, Pristina ha fatto grandi progressi, molto presto saremo vicini a liberalizzazione visti per l'intera regione dei Balcani

- Il Kosovo "ha fatto grandi progressi" nell'ultimo anno e ha soddisfatto "quasi tutti i parametri per la liberalizzazione dei visti". Lo ha detto oggi a Bruxelles il commissario Ue per la Migrazione e gli affari interni, Dimitris Avramopoulos, al termine della riunione dei ministri dell'Interno dei Balcani. Avramopoulos ha ricordato che bisogna ancora monitorare i parametri sulla lotta al crimine organizzato e alla corruzione. "Dobbiamo continuare a monitorare i progressi", ha spiegato Avramopoulos, secondo cui "il Kosovo continuerà il duro lavoro per raggiungere la liberalizzazione dei visti". "Spero che saremo vicini ad avere la liberalizzazione dei visti per l'intera regione dei Balcani occidentali molto preso", ha aggiunto. (Beb)