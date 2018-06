Balcani: ministri Interno riuniti a Bruxelles, confermata collaborazione ravvicinata con Ue su immigrazione

- L’Unione europea lavora in maniera ravvicinata con i paesi dei Balcani occidentali su immigrazione e sicurezza, ma eventuali piani che comportino il rischio di una riapertura del “fronte” balcanico per quanto riguarda i flussi migratori non sono sul tavolo nonostante le crescenti divergenze tra i paesi membri per la situazione nel Mediterraneo. Questo uno dei messaggi che emerge dalla riunione di oggi a Bruxelles tra i ministri dell’Interno dei paesi dei Balcani occidentali – Albania, Montenegro, Serbia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Bosnia Erzegovina e Kosovo – e il commissario Ue per la Migrazione e gli affari interni, Dimitris Avramopoulos. La riunione odierna è stata organizzata dalla presidenza di turno bulgara del Consiglio Ue e avviene in una fase caratterizzata da un ritorno dell’attenzione, anche nei Balcani, attorno al fenomeno migratorio. La gestione dei flussi in Europa sarà certamente un tema prioritario anche per la presidenza di turno austriaca, a partire dal primo luglio 2018: proprio dal cancelliere Sebastian Kurz era arrivata nei giorni scorsi una proposta per la creazione di campi profughi “al di fuori dei paesi Ue”. Fonti stampa avevano individuato in paesi come l’Albania una possibile sede di questi campi profughi, un’ipotesi già smentita categoricamente dal premier albanese Edi Rama. (segue) (Res)