Kosovo: Unmik celebra Giornata internazionale contro violenza sessuale nei conflitti (2)

- L’Unmik continua ad incoraggiare “un approccio inclusivo per sostenere tutti i sopravvissuti alla violenza sessuale connessa al conflitto. La risoluzione 1820 sottolinea l'importanza di porre fine all'impunità per i crimini di violenza sessuale come parte di un approccio globale volto alla ricerca di pace sostenibile, giustizia, verità e riconciliazione. In linea con questo, notiamo la necessità di un'attenzione costante per affrontare le sfide in relazione all'accesso alla giustizia per tutti i sopravvissuti alla violenza sessuale connessa al conflitto”. La missione Onu in Kosovo sottolinea, infine, in questo contesto la “stretta collaborazione con altri, continuerà a sostenere iniziative di rafforzamento economico per i sopravvissuti. Continueremo inoltre a sottolineare sia i successi che le sfide in corso negli sforzi del Kosovo per sostenere i sopravvissuti dei reati di violenza sessuale nelle nostre relazioni periodiche al Consiglio di sicurezza e sostenere iniziative che per il ruolo maggiore delle donne nella prevenzione dei conflitti e nella creazione di fiducia”. (Com)