Kosovo-Fyrom: presidente Thaci e vicepremier Osmani, apertura negoziati Ue di Skopje svolta per i Balcani (6)

- In precedenza, nel dicembre 2017, il premier Zaev ha effettuato la prima visita di un capo del governo macedone in Kosovo. Nel colloquio avuto tra Zaev e l'omologo kosovaro Haradinaj sono stati affrontati inoltre temi strategici per lo sviluppo della cooperazione bilaterale, come la realizzazione dell'autostrada Skopje-Pristina e il processo di integrazione euro-atlantica dei Balcani occidentali. "Il Kosovo e la Macedonia godono di buone relazioni, unite dalla comune prospettiva euro-atlantica", ha affermato Haradinaj, secondo cui l'ulteriore rafforzamento dei rapporti è un obiettivo comune dei due governi. Nel corso della visita a Pristina, Zaev ha incontrato anche il capo dello Stato Hashim Thaci e il presidente del parlamento Kadri Veseli (Mas)