Serbia-Kosovo: presidente Vucic conferma incontro con omologo Thaci il 24 giugno a Bruxelles (2)

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ospiterà il 24 giugno a Bruxelles un incontro tra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, nel quadro del dialogo facilitato dall'Ue. Mogherini e i presidenti continueranno il loro lavoro su una normalizzazione onnicomprensiva del dialogo, prendendo atto degli accordi esistenti, avranno uno scambio sui risultati ottenuti fin qui e discutendo i prossimi passi. Il capo del gabinetto presidenziale kosovaro Bekim Collaku, parlando all'emittente televisiva "Ktv", ha dichiarato che quella che si appresta ad iniziare è la fase più importante del processo tra le due parti, in quanto Pristina e Belgrado sono chiamate a raggiungere un accordo esaustivo sulla normalizzazione dei rapporti. "Abbiamo parlato spesso della questione delle persone scomparse, ma non c'è ancora un accordo in materia", ha dichiarato Collaku auspicando anche tale questione possa essere inclusa nell'accordo finale tra Pristina e Belgrado. (segue) (Seb)