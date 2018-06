I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo-Fyrom: presidente Thaci e vicepremier Osmani, apertura negoziati Ue di Skopje svolta per i Balcani - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha ricevuto oggi a Pristina il vicepremier e ministro per gli Affari europei macedone Bujar Osmani. Al centro del colloquio, la cooperazione transfrontaliere tra Kosovo ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), le prospettive di integrazione europea dei Balcani occidentali e le aspettative del prossimo Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. "Una data per l'apertura dei negoziati di adesione per la Repubblica di Macedonia rappresenta una svolta per l'integrazione europea, ma anche un approccio importante per le prospettive europee di tutti i Balcani occidentali", ha dichiarato Osmani citato dall'agenzia di stampa "Mia". Il vicepremier Osmani ha elogiato i progressi compiuti da tutti i paesi della regione verso l'integrazione europea, sottolineando in particolare il successo di Skopje nel risolvere la disputa di lungo corso con Atene sul nome del paese e per quanto riguarda la firma dell'accordo di buon vicinato con la Bulgaria. Nel corso della sua visita in Kosovo, Osmani ha incontrato anche il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj. (segue) (Res)