Serbia: premier Brnabic, riconoscimento Kosovo non sarebbe soluzione di compromesso (4)

- Nella giornata di ieri il capo della delegazione kosovara nel dialogo mediato a Bruxelles, Avni Arifi, ha dichiarato che il Kosovo intende presentare all'Unione europea i risultati del dialogo con la Serbia. In un'intervista all'emittente "Radio Free Europe", Arifi ha spiegato che il Kosovo "è pronto" a discutere del lavoro fatto ma anche "degli ostacoli che stiamo affrontando". Come precisato da Arifi tuttavia, non è ancora stato confermato un incontro con la parte serba a Bruxelles. "Abbiamo presentato due domande in questo senso ad aprile e maggio per riprendere il dialogo con energia, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta", ha dichiarato Arifi. (segue) (Seb)