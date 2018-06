Serbia: premier Brnabic, riconoscimento Kosovo non sarebbe soluzione di compromesso (5)

- "I Balcani occidentali non hanno mai avuto una opportunità migliore per edificare una pace sostenibile e dovrebbero approfittare di questo momento per avvicinarsi all'Unione europea", ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente del Kosovo Hashim Thaci. Parlando del dialogo con la Serbia, il capo dello Stato di Pristina ha ricordato come, per quanto "sia difficile, non ci sono alternative". "Il dialogo deve dare un risultato positivo per entrambe le parti coinvolte, con un accordo fra Kosovo e Serbia che rappresenti i valori e gli standard europei", ha affermato Thaci. (Seb)