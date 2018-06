Kosovo: Unmik celebra Giornata internazionale contro violenza sessuale nei conflitti

- La missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) celebra oggi la Giornata internazionale contro la violenza sessuale nelle zone di conflitto. Lo riferisce un comunicato dell’Unmik. “Oggi celebriamo il decimo anniversario della risoluzione del 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che identificava la violenza sessuale connessa al conflitto come un ostacolo alla pace e alla sicurezza internazionali. Mentre commemoriamo questa giornata, ricordiamo gli importanti risultati ottenuti in Kosovo, tra cui l'istituzione dello scorso anno del segretariato della Commissione governativa sul riconoscimento e la verifica dello stato delle vittime della violenza sessuale e l'assegnazione di una pensione mensile per i sopravvissuti riconosciuti”, si legge nel comunicato. (segue) (Com)