Immigrazione: ministro Interno Fyrom, "contrari ad apertura campi profughi su nostro territorio"

- L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) è contraria ad aprire campi per i rifugiati sul proprio territorio nazionale. Lo ha detto il ministro dell’Interno macedone Oliver Spasovski dopo la riunione di oggi a Bruxelles tra i ministri dell’Interno dei paesi dei Balcani occidentali – Albania, Montenegro, Serbia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Bosnia Erzegovina e Kosovo – e il commissario Ue per la Migrazione e gli affari interni, Dimitris Avramopoulos. "La Macedonia è stata chiara su questo tema", ha aggiunto il ministro Spasovski, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa macedone "Mia". "I nostri sono centri di transito per rifugiati a breve termine, non vediamo una ragione per cambiare questo, possiamo cooperare nella difesa reciproca contro un'eventuale ondata migratoria, ma non possiamo essere d'accordo a costruire campi profughi a lungo termine sul suolo macedone". L'Austria che sta per assumere la presidenza di turno dell’Unione europea a partire dal primo luglio insieme alla Danimarca hanno reso noto la loro posizione in favore di campi profughi da costruire in Europa, ma non in paesi membri. Secondo diverse indiscrezioni circolate le nuove strutture potrebbero interessare proprio i paesi dei Balcani. (segue) (Mas)