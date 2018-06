Kosovo: presidente Thaci incontra ambasciatori gruppo Quint, confermato sostegno nel dialogo con Belgrado (2)

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha confermato ieri che domenica prossima avrà un incontro a Bruxelles con il presidente kosovaro Hashim Thaci. "Ho ricevuto un invito ufficiale e la delegazione serba andrà in ogni caso, a partire da venerdì sarà presente a Bruxelles per una riunione meno attrattiva per i media, ma domenica ci sarà il mio incontro con Hashim Thaci", ha detto Vucic parlando ieri con i giornalisti. La Serbia, ha detto ancora Vucic, non ha precondizioni per il dialogo. "La Serbia non ha mai posto delle condizioni al dialogo. Siamo sempre stati pronti al dialogo che inizierà venerdì. Vedremo se si prolungherà fino a lunedì, perché esisteva una tale idea, in quanto lunedì si tiene la conferenza intergovernativa", ha aggiunto il capo dello Stato. (segue) (Kop)