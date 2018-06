Kosovo-Serbia: presidente Thaci, pronti ad avviare colloqui per demarcazione confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo per arrivare alla demarcazione dei confini tra il Kosovo e la Serbia inizierà presto: lo ha assicurato il presidente kosovaro, Hashim Thaci. "Inizieremo presto il processo per la demarcazione dei confini con la Serbia; stiamo parlando di circa 400 chilometri di territorio", ha dichiarato Thaci citato dal portale "Independent Balkan News Agency". Secondo Thaci, "dobbiamo comprendere che stiamo istituendo un confine con la Serbia, e questo va oltre ogni interesse politico". "Il Kosovo è pronto per il dialogo e per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia", ha osservato il capo dello Stato kosovaro in vista dell'incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic in programma per domenica 24 giugno a Bruxelles. (segue) (Kop)