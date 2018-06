I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: presidente Thaci incontra ambasciatori gruppo Quint, confermato sostegno nel dialogo con Belgrado - Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha ricevuto nella serata di ieri gli ambasciatori del gruppo Quint (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Italia) e il capo dell'Ufficio Ue in Kosovo, Nataliya Apostolova, chiedendo il loro sostegno al dialogo con la Serbia. Lo riferisce un comunicato della presidenza di Pristina, ripreso dai media nazionali. Thaci ha incontrato l'ambasciatore statunitense Greg Delawie, l'ambasciatore britannico Ruairi O'Connell, l'ambasciatore francese Didier Chabert, il vice ambasciatore tedesco Jan-Axel Voss, l'ambasciatore italiano Piero Cristoforo Sardi e Apostolova. Il presidente kosovaro ha confermato di aver ottenuto l'appoggio del gruppo Quint ma il ruolo di Thaci come capo della delegazione del Kosovo nel dialogo politico ad alto livello con la Serbia è contestata dai partiti dell'opposizione e non ha ottenuto l'approvazione del Parlamento per avviare la fase finale del dialogo. (segue) (Res)