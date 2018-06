Kosovo-Serbia: presidente Thaci, dialogo finalizzato ad "accordo legalmente vincolante"

- Il Kosovo punta a raggiungere "un accordo legalmente vincolante" nella fase finale del dialogo con la Serbia, che partirà domenica con l'incontro a Bruxelles. Lo ha dichiarato il presidente del Kosovo Hashim Thaci, parlando ai media in vista dell'incontro con l'omologo della Serbia Aleksandar Vucic in programma il 24 giugno su invito dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Federica Mogherini. Secondo Thaci, è arrivato il momento di siglare "uno storico accordo che metterebbe fine ad un'era tragica per i rapporti tra i due paesi". "Il Kosovo non dovrebbe temere il dialogo o il suo epilogo", ha dichiarato Thaci parlando di un accordo "necessario" per la normalizzazione dei rapporti e per accelerare il percorso di integrazione europea di Pristina. Secondo il presidente kosovaro, anche gli Stati Uniti offriranno il loro sostegno durante la fase finale del dialogo in quanto uno degli obiettivi di Pristina è quello dell'adesione alla Nato. (segue) (Kop)