Serbia: premier Brnabic, comunità internazionale non sa abbastanza delle sofferenze dei serbi in Kosovo (4)

- "Ho ricevuto un invito ufficiale e la delegazione serba andrà in ogni caso, a partire da venerdì sarà presente a Bruxelles per una riunione meno attrattiva per i media, ma domenica ci sarà il mio incontro con Hashim Thaci", ha detto Vucic parlando oggi con i giornalisti. La Serbia, ha detto ancora Vucic, non ha precondizioni per il dialogo. "La Serbia non ha mai posto delle condizioni al dialogo. Siamo sempre stati pronti al dialogo che inizierà venerdì. Vedremo se si prolungherà fino a lunedì, perché esisteva una tale idea, in quanto lunedì si tiene la conferenza intergovernativa", ha aggiunto il capo dello stato. L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ospiterà il 24 giugno a Bruxelles un incontro tra il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, nel quadro del dialogo facilitato dall'Ue. (segue) (Seb)