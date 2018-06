Kosovo-Fyrom: presidente Thaci e vicepremier Osmani, apertura negoziati Ue di Skopje svolta per i Balcani (2)

- Il capo della rappresentanza Ue in Kosovo Nataliya Apostolova e l'ambasciatore dell'Ue nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia Samuel Zbogar hanno partecipato lo scorso 11 giugno alla cerimonia d'inaugurazione del nuovo valico di frontiera tra Stancic e Belanoc. Anche i vicepremier di Pristina e Skopje, Enver Hoxhaj e Bujar Osmani, hanno preso parte all'evento in rappresentanza dei due paesi. Dall'Ue sono arrivati investimenti per un milione di euro per la costruzione del valico di frontiera tra Kosovo e Fyrom. L'inaugurazione del valico è avvenuta in vista della prima riunione governativa congiunta tra i rappresentanti di Kosovo e Fyrom. Tale appuntamento servirà a rafforzare la cooperazione bilaterale tra Skopje e Pristina in diversi settori: traffico ferroviario, difesa, diritti delle rispettive minoranze, innovazione, cultura ed economia. (segue) (Mas)