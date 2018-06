Kosovo: fonti stampa, il 28 giugno rapporto Ue su rispetto criteri per liberalizzazione visti

- La Commissione europea dovrebbe pubblicare il 28 giugno il rapporto sul rispetto dei criteri per la liberalizzazione dei visti da parte del Kosovo. Lo annuncia il quotidiano kosovaro "Zeri" citando dichiarazioni da parte del ministro degli Esteri di Pristina Behgjet Pacolli. I rappresentanti del governo kosovaro si dicono convinti che dall'Ue arriverà "luce verde" sulla liberalizzazione dei visti nell'area Schengen. Il presidente del parlamento di Pristina Kadri Veseli sta intanto effettuando una serie di visite nei paesi dell'Ue per fare "lobbying" in favore della liberalizzazione dei visti. Secondo quanto riportato dalla stampa di Pristina, Veseli avrebbe incassato ieri in Francia il sostegno di Parigi nel percorso sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. (segue) (Kop)