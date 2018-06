Speciale infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic visita lavori Corridoio 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro serbo dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti, Zorana Mihajlovic, effettuerà oggi una visita ai lavori in corso per la realizzazione della sezione autostradale serba del Corridoio paneuropeo 10. Secondo quanto riporta la stampa locale, il ministro si recherà in visita al ramo est del Corridoio 10, che collega Nis a Dimitrovgrad nella parte meridionale del paese. Successivamente la Mihajlovic visiterà la sezione Bancarevo-Crvena Reka presso Sicevo Goge. Nei giorni scorsi il ministro ha annunciato che la sezione serba del Corridoio paneuropeo 10 vedrà il completamento dei suoi due rami meridionali entro la fine di quest'anno: la Mihajlovic ha dato così per la prima volta una scadenza precisa ai lavori che interessano la parte meridionale del paese e che sono destinati a collegare la Serbia con la Bulgaria e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). "Al più tardi entro dicembre avremo un'autostrada che funzionerà a pieno regime, compresi i tratti con le gallerie", ha detto il ministro. "Mi aspetto che a luglio sia sottoscritto il contratto per il finanziamento della tratta autostradale da Preljina a Pozega. Al più tardi a marzo dell'anno prossimo cominceranno i lavori", ha ancora osservato la Mihajlovic. La Serbia, secondo il ministro, sta realizzando delle importanti opere infrastrutturali anche in altri punti vitali del paese, a cominciare dalla cosiddetta Autostrada della pace che dovrà collegare la città meridionale di Nis (240 chilometri a sud di Belgrado) con Pristina attraverso il comune di Merdare. "L'anno prossimo inizieremo a costruire la Nis-Merdare-Pristina, con una prima sezione lunga 40 chilometri, da Nis a Plocnik. Il valore del progetto è di circa 800 milioni di euro", ha osservato il ministro. Nei mesi scorsi il capo del team per il progetto del ramo est del Corridoio 10, Dusan Mijuk, ha reso noto che entro la fine della stagione edilizia sarà terminato il ramo, che vede una lunghezza di 86,8 chilometri. Attualmente è stata aperta al traffico una sezione lunga circa 60 chilometri, mentre la lunghezza della parte finora realizzata è di 70 chilometri. "Stiamo lavorando al completamento dei rimanenti 12,5 chilometri che costituiscono la parte più difficile, quella fra Bancarevo e Crvena Reka, e nei prossimi mesi chiuderemo i lavori con i 4 chilometri della parte fra Stanicenje e Pirot", ha detto Mijuk. (Res)