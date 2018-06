Kosovo-Serbia: fonti stampa, nei prossimi giorni incontro tra presidenti Thaci e Vucic su rilancio dialogo (5)

- I due maggiori partiti dell'opposizione in Kosovo, Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk), hanno comunicato in precedenza che non avrebbero votato in favore della piattaforma per il dialogo con la Serbia, predisposta dal governo di Pristina. Il quotidiano "Epoka" indica che, secondo i due schieramenti, la piattaforma per il dialogo presentata dal governo all'Assemblea nazionale di Pristina, non è chiara e non rappresenta un passo avanti affidabile. L'Assemblea nazionale di Pristina aveva in programma in questi giorni un confronto sulla bozza di piattaforma per la "fase finale" del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia. In particolare, riferisce l'emittente "Rtk", i deputati kosovari avrebbero dovuto decidere se affidare al presidente Hashim Thaci il mandato di rappresentare il paese nel dialogo mediato dall'Ue a Bruxelles con la Serbia. (segue) (Kop)