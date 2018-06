Kosovo-Serbia: fonti stampa, nei prossimi giorni incontro tra presidenti Thaci e Vucic su rilancio dialogo (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia la posizione del capo dello Stato non trova riscontri positivi in parlamento. La presidenza dell'Assemblea del Kosovo non ha presentato al dibattito discussione la piattaforma governativa per il dialogo con la Serbia a causa delle diverse posizioni tra i partiti della coalizione di maggioranza e il rifiuto delle forze di opposizione di accettare un ruolo di primo piano per il presidente Thaci nel dialogo con la Serbia. I rappresentanti dei partiti di governo hanno tuttavia negato che i ritardi siano il risultato della mancanza di consenso sulla piattaforma. Memli Krasniqi, capo del gruppo parlamentare del Partito democratico del Kosovo (Pdk), ha detto: "Ci sono punti che sono stati rinviati dal momento in cui la commissione li discute e fino a quando non verranno inviati alla presidenza del parlamento". Il Pdk ha sottolineato la necessità di un ampio consenso sul dialogo. (Kop)