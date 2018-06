Kosovo: fonti stampa, il 28 giugno rapporto Ue su rispetto criteri per liberalizzazione visti (2)

- Il presidente dell'Assemblea nazionale kosovara Veseli ha incontrato nei giorni scorsi a Bruxelles il relatore del Parlamento europeo per il Kosovo, Tanja Fajon. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", Veseli ha ribadito nel colloquio la determinazione di Pristina nel procedere con l'integrazione europea, a cominciare dalla prossima liberalizzazione dei visiti nell'area Schengen per i cittadini kosovari. Veseli ha elogiato "il lavoro positivo" fatto da Fajon per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo: "Siamo quasi nella fase finale", ha detto spiegando che "tutte le condizione tecniche sono state adempiute". Fajon, da parte sua, ha riconosciuto i progressi di Pristina auspicando che la decisione finale sulla liberalizzazione dei visti possa essere presa dall'Ue entro la fine dell'anno. (segue) (Kop)