Kosovo: fonti stampa, il 28 giugno rapporto Ue su rispetto criteri per liberalizzazione visti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine di giugno il Kosovo otterrà un rapporto positivo sulla liberalizzazione dei visti nell'Unione europea: lo ha detto nei giorni scorsi il vicepremier e ministro degli Esteri, Behgjet Pacolli. Intanto una delegazione kosovara, guidata dal presidente del parlamento di Pristina Kadri Veseli, ha avviato un tour per le capitali dei principali paesi Ue, nell'ambito di un'attività diplomatica volta ad assicurare il sostegno alla liberalizzazione dei visti. La Francia sarà una delle prime tappe del tour della delegazione kosovara. Il ministro degli Esteri Pacolli è stato la scorsa settimana in visita a Vienna, dove ha affermato che l’Austria darà un grande sostegno alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari e per l’adesione di Pristina alle organizzazioni internazionali, in particolar modo l’Interpol e l’Unesco. Il ministro kosovaro ha inoltre sottolineato come “entro fine mese” sarà nota la data esatta per la liberalizzazione dei visti, permettendo ai cittadini kosovari di circolare liberamente nei paesi europei. (segue) (Kop)