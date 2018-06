Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic visita lavori Corridoio 10 (6)

- Secondo quanto precisato già lo scorso ottobre dalla Mihajlovic, la costruzione della prima sezione dell'autostrada Nis-Merdare-Pristina andrà da Nis a Plocnik, nella Serbia meridionale, sulla direttrice che va a Merdare, al confine con il territorio kosovaro. Il ministro ha allora aggiunto che il costo della sezione Nis-Plocnik sarà di 212 milioni di euro. In un'intervista concessa in precedenza ad "Agenzia Nova", la Mihajlovic aveva spiegato che l'opera, già ribattezzata "Autostrada della pace", prevede la costruzione di 77 chilometri fra la città di Nis, nella Serbia meridionale, e Merdare, per un valore stimato di oltre 800 milioni di euro. "Naturalmente non erogheremo tutto il denaro in una volta – ha aggiunto – ma lavoreremo in diverse fasi, pezzo per pezzo. (segue) (Seb)