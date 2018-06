I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: vicedirettore Eulex, lavoro passa ora a istituzioni locali - I risultati ottenuti in questi dieci anni dalla missione europea di assistenza giudiziaria in Kosovo (Eulex) sono positivi, nonostante la popolazione locale possa avere un'opinione diversa. Lo ha affermato il vicedirettore della missione europea di assistenza giudiziaria in Kosovo, Bernd Thran, in un'intervista all'emittente tedesca "Deutsche Welle". "Il maggiore problema della missione all'inizio è stato la strategia della comunicazione", ha spiegato aggiungendo che "gli stati membri vogliono un nuovo mandato per dire che dobbiamo arrivare al punto in cui non dovremmo continuare a fare il lavoro per i kosovari". "Il lavoro ora si sposta sulle istituzioni kosovare e continueremo ad offrire sostegno e assistenza", ha affermato il rappresentante di Eulex. (segue) (Res)