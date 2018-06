I fatti del giorno - Balcani (3)

- Immigrazione: Albania, premier Rama respinge ipotesi centri accoglienza nel paese - Il premier albanese Edi Rama respinge l'ipotesi di un centro di accoglienza per i profughi in Albania. L'idea di centri d'accoglienza al di fuori dell'Unione europea è stata avanzata dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, secondo il quale l'Austria deve lavorare con un piccolo gruppo di paesi dell'Unione europea alla realizzazione di centri per i rifugiati anche al di fuori dell'Unione. Il cancelliere austriaco ha ribadito che i piani sono "molto confidenziali" per aumentare le possibilità di dare attuazione al progetto. Alla domanda se un tale centro di accoglienza potrebbe essere istituito in Albania, il cancelliere tedesco ha risposto brevemente: "Vedremo". Sull'ipotesi di un centro di accoglienza per i profughi in Albania o in Kosovo, ha scritto nei giorni scorsi anche il quotidiano francese "Le Monde", facendo riferimento a fonti diplomatiche. Ma il premier albanese, in un'intervista concessa all'agenzia di stampa turca "Anadolu", ha detto che "è una pura fantasia". (segue) (Res)